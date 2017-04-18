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الجندي عن تحريض مدرس لتعرية المدير بالطابور: «سب الدين بقى عادي»

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الجندي عن تحريض مدرس لتعرية المدير بالطابور: «سب الدين بقى عادي» الجندي عن تحريض مدرس لتعرية المدير بالطابور: «سب الدين بقى عادي»

التحرير

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استنكر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، واقعة تحريض مدرس بمدرسة في شبرا الخيمة، لعدد من الطلاب للاعتداء على مدير المدرسة وتعريته أمام طابور الصباح فى حوش المدرسة.

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "" : "انا مصدوم دي فقرة لازم يتقال عليها صدق أو لا تصدق، حتى المجني عليه طلع على الهواء سب الدين هو كمان، احنا كده بنشيع التعليم".

يذكر أن  أحد المدرسين حرض عددًا من الطلاب للاعتداء على مدير المدرسة وتعريته أمام طابور الصباح فى الحوش، وأمر الطلاب برفع المطاوي على كل من يتدخل حتى ينجحوا في إهانة وتعرية مدير في المدرسة.

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التحرير

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