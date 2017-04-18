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متصلة: «شقتي أوضتين وفاتورة الكهرباء 200 جنيه.. والموظف بيقول حاسبي السيسي»

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متصلة: «شقتي أوضتين وفاتورة الكهرباء 200 جنيه.. والموظف بيقول حاسبي السيسي» متصلة: «شقتي أوضتين وفاتورة الكهرباء 200 جنيه.. والموظف بيقول حاسبي السيسي»

التحرير

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هاجمت متصلة تدعي "نجاح" من القاهرة، وزارة الكهرباء، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء،: «أنا ساكنة في شقة أوضتين وصالة والفاتورة بتجيلي فوق الـ 200 جنيه».

وأضافت المتصلة، خلال برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة الحياة،:«كل ما يجي بتاع الكهرباء وأقوله ليه كده يقولي روحي حاسبي ، الفاتورة بتزيد من 120 لـ 230 لـ 250، أجيب منين جوزي موظف في الهيئة مرتبه لا يتعدى الـ 1000 جنيه».

وتابعت: «حرام اللي بيحصل فينا، احنا نسرق ولا نشحت ولا نجيب منين، عندي 4 عيال وعايزين دروس ومصاريف».

 

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التحرير

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