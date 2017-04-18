متصلة: «شقتي أوضتين وفاتورة الكهرباء 200 جنيه.. والموظف بيقول حاسبي السيسي»

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هاجمت متصلة تدعي "نجاح" من القاهرة، وزارة الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء،: «أنا ساكنة في شقة أوضتين وصالة والفاتورة بتجيلي فوق الـ 200 جنيه».

وأضافت المتصلة، خلال برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة الحياة،:«كل ما يجي بتاع الكهرباء وأقوله ليه كده يقولي روحي حاسبي السيسي، الفاتورة بتزيد من 120 لـ 230 لـ 250، أجيب منين جوزي موظف في الهيئة مرتبه لا يتعدى الـ 1000 جنيه».

وتابعت: «حرام اللي بيحصل فينا، احنا نسرق ولا نشحت ولا نجيب منين، عندي 4 عيال وعايزين دروس ومصاريف».