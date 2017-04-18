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لافروف: استهداف الأقباط في مصر لإشعال الكراهية بين الأديان

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لافروف: استهداف الأقباط في مصر لإشعال الكراهية بين الأديان لافروف: استهداف الأقباط في مصر لإشعال الكراهية بين الأديان

التحرير

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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن الجريمة الإرهابية التى استهدفت الأبرياء الأقباط خلال احتفالهم بالعيد فى هدفها إشعال الكراهية بين الأديان، معتقدا أنه يجب اتخاذ خطوات فورية لوقف الهجرة الجماعية للمسيحيين من منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير الروسى وفقا لما أعلنته وكالة «تاس» الروسية، أنه ينبغى على منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أن تضع إعلانا لمكافحة كراهية الإسلام والمسيحيين.

وأكد لافروف «دخلت منطقة الشرق الأوسط فى حالة من الفوضى، وأصبح المورد الرئيسى للإرهاب والمهاجرين غير الشرعيين»، مشيرا إلى أن زعزعة الوضع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضرب المسيحيين الذين يعيشون هناك بقوة، وفى الواقع يتعرضون لإبادة جماعية من قبل المتطرفين.

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التحرير

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