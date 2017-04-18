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شكري يبحث مع مستشار رئيس الوزراء الياباني زيادة التبادل التجاري

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شكري يبحث مع مستشار رئيس الوزراء الياباني زيادة التبادل التجاري شكري يبحث مع مستشار رئيس الوزراء الياباني زيادة التبادل التجاري

التحرير

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني للشئون الإقتصادية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري رحب بالضيف الياباني، مؤكدا على رغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، ومثمنا التعاون الإيجابي بين الجانبين منذ الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح إلى اليابان في فبراير 2016.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري عبر عن تقدير مصر للتعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل، مشددا على رغبة مصر في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر، بالإضافة إلى استعادة معدلات التدفق السياحي الياباني، خاصة في ضوء الدعم الياباني لإنشاء المتحف المصري الكبير، وبما يعكس العلاقات السياسية والتاريخية القوية بين البلدين. 

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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التحرير

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