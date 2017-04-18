«ميدو»: «المهاجمين اللي زي متعب انقرضوا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، حقيقة طلب التعاقد مع عماد متعب مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "ميدو" في تصريحات إذاعية لبرنامج "مسا مصر" مع الإعلامي أحمد شوبير: " تحدثت مع نادر شوقي وكيل عماد متعب قبل تجديد اللاعب تعاقده مع الأهلي وأبلغته في رغبتي بضمه للفريق لكن وكيله أوضح لي أن متعب هدفه الأول الاستمرار مع الأهلي".

وأضاف: "أنا مؤمن جدًا بقدرات وإمكانيات عماد متعب وباب أي فريق أدربه سيكون مفتوح أمامه في حال رحيله عن الأهلي لأن المهاجمين اللي زي عماد متعب انقرضوا وواثق أن «متعب» في نادي زي وادي دجلة يستطيع استعادة مستواه وثقته في نفسه مجددًا وعودته للتهديف مرة أخري".

وواصل: "عماد متعب يمتلك موهبة فطرية للتهديف وهي موهبة لا توجد بسهولة في أي لاعب بالدوري المصري أو أي مكان في العالم".

وأتم: " أنا قادر علي اعادة متعب لمستواه وللتهديف مرة أخري بشرط استعداد اللاعب لذلك، ولو تغيرت الأمور بشأن استمرار متعب مع الأهلي من عدمه قد يكون هناك عرض جديد لضم عماد متعب خلال الفترة المقبلة".