إيناسيو يُعلن قائمة الزمالك في مواجهة طلائع الجيش

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أعلن البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من الدوري العام.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش.

خط الدفاع: علي جبر - شوقي السعيد - محمود الونش - محمد ناصف - حسني فتحي - أحمد فتوح.

خط الوسط: معروف يوسف - طارق حامد - إبراهبم صلاح - أحمد رفعت - مصطفى فتحي - أيمن حفني - شيكابالا - محمد إبراهيم - صلاح ريكو.

خط الهجوم: ستانلي - باسم مرسي.