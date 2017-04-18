«عبد الغني»: بعض الدول استغلت أزمة الزمالك لإفساد علاقتنا بـ«مرتضى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أي ناد من حقه التظلم ضد أى قرار يصدر عن الجبلاية ولجنة المسابقات.

وأضاف «عبد الغني»، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة oN sport، أن نادي الزمالك يملك حق تقديمه شكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة، كما من حقه أيضًا اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمحكمة الرياضية فيما يخص أزمة مباراة مصر المقاصة الأخيرة، مع استمراره في لعب مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

وتابع أن العلاقة مع مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك، قوية، مشددًا على أن الخلاف تم استغلاله من بعض الدول التي تحارب مصر لإفساد العلاقة الطيبة.