تشكيلة «ليستر سيتي×أتلتيكو مدريد» في دوري الأبطال

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أعلن الإنجليزي كريج شكسبير، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة الفريقن لمباراة العودة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، على ملعب كينج باور.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي...

ليستر سيتي:

حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: سيمبسون - مورجان - بن علوان - فوتشس

خط الوسط: نديدي - درينكووتر - البريتون

خط الهجوم: محرز - فاردي - أوكازاكي



أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خوان فران - سافيتش - جودين - لويز

خط الوسط: كوكي - خيمينيز - جابي - ساؤول

خط الهجوم: جريزمان - كاراسكو