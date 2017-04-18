عاطل يقتل فتاة من ذوي الإعاقة بعد التحرش بها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قتل عاطل فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الثلاثاء، حاولت مقاومته والتصدي لتحرشه بها بعد تمكنه من الدخول لمسكنها، الذي تقيم به بمفردها بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

حرر أهالي كفر الدوار محضرَا بمركز شرطة المدينة، بوفاة سيدة داخل مسكنها بشارع الجمهورية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ح.ع.ع" 39 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسجاة على ظهرها داخل دورة مياه شقتها، ترتدى كامل ملابسها، وملجمة بـ"رباط من القماش" يلتف من الفم ومعقود خلف الرأس، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها.

بسؤال شقيقها "محمد.ع.ع" 31 عامًا، محام، أفاد باكتشاف وفاة شقيقته حال دخوله لمسكنها لرعايتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها.

أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى.ا.ط" 19 عامًا، عاطل والذي تربطه صلة مصاهرة بشقيقة المجني عليها، حيث سبق له التحرش جنسيًا بها، وضبطه أهلها ونهروه دون تحرير محضر بالواقعة خشية الفضيحة التي ستلحق بهم.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر في أقواله أمام الشرطة بارتكاب الواقعة مستغلًا وجود المجني عليها بمفردها داخل "شقتها"، حيث دخل عليها وتحرش بها جنسيًا معتمدًا على كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه فوجئ بصراخها، وخشية افتضاح أمره لجأ لتلجيمها بواسطة قطعة من القماش وكتم أنفاسها لإسكاتها ودفعها داخل دورة المياه وفر هاربًا.