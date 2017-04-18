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بالصور.. إرسال "خيام" و"بطاطين" لأهالي قرية "الحرائق" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (1)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (1)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسىإرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (3)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (3)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (4)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (4)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (5)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (5)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (6)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (6)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (7)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (7)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (8)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (8)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (9)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (9)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (10)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (10)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (11)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (11)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (12)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (12)

إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (13)إرسال خيام وبطاطين للمتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى (13)

كفر الشيخ - إسلام عمار

وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإرسال خيام، وبطاطين، للأهالى المتضررين من اشتعال النيران بمنازلهم في مجمع بسطويسى بقرية "فدان الفقى".

قال المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التنسيق مع رأفت يوسف، نائب رئيس مدينة سيدى سالم، وسعيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمرو الحدادي، لتوزيع ٨ خيام، و١٦ بطانية على الأهالى المتضررين.

وأشار "عبد الله" إلى زيارة لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي موقع الحرائق بمجمع بسطويسى، للتواصل مع الأهالي المتضررين، ورصد حجم خسائرهم، وتضررهم، واحتياجاتهم.

كان مجمع بسطوبسى بقرية فدان الفقي التابعة لمركز سيدى سالم، قد شهد اشتعال النيران ذاتيًا، في ٧ منازل من أهالى القرية، منذ ٣ أيام ماضية، دون وجود فاعل لمرتكب اشتعال هذه النيران، ما أدى إلى ترك الأهالى المتضررين منازلهم، واللجوء للشوارع، لإيوائهم، وهجرة أهالي آخرين لمنازلهم خشية تعرضهم لأذى أو مكروه.

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