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وزير التعليم يوضح أسباب خفض طباعة الكتب المدرسية بنسبة 70%

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وزير التعليم يوضح أسباب خفض طباعة الكتب المدرسية بنسبة 70% وزير التعليم يوضح أسباب خفض طباعة الكتب المدرسية بنسبة 70%

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تخفيض طباعة الكتب المدرسية بنسبة 70% بداية من العام المقبل، لن يتم تطبيقه سوى على الصفين الأول والثاني الثانوي فقط.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية على هامش حفل تسليم جوائز مسابقة "تحدي القراءة العربي"، اليوم الثلاثاء، أن طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم الاعتماد على أنفسهم في البحث عن المعلومة، فهم ليسوا كالأطفال الذين يحتاجون إلى الكتاب، مشيرًا إلى أن الانترنت يتيح الكثير من المعلومات وبنك المعرفة لا بد أن يدرك الطلاب قيمته ويتجهون إليه.

ولفت الوزير إلى أن الهدف القرار هو التوفير في طباعة الكتب، مشيرًا إلى أنها مليئة بالحشو، وهناك بدائل كثيرة لها، قائلًا: "عايزين الطالب يدور على المعلومة مش لازم المدرس هو اللي يدي الحل"، مؤكدًا أنه لا بدّ من تغيير دون المعلم من ملقٍ إلى مرشد.

وأكد الوزير أن الوزارة ستبدأ التجربة العام المقبل، بتقليل طباعة الكتب بنسبة 70% للصفين الأول والثاني الثانوي فقط، للتعرف على تأثيرها، وما قد يواجهها من مشكلات، وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها شيئًا فشيئًا.

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