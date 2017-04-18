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شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب إصلاحات كوبري طرة

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شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب إصلاحات كوبري طرة شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب إصلاحات كوبري طرة

مصراوي Masrawy

شلل مروري بكورنيش المعادي

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق كورنيش المعادي، اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل المروري؛ بسبب غلق كوبري شمال طرة في الاتجاه القادم من الكورنيش وصولًا إلى محور الأوتوستراد؛ لتنفيذ بعض أعمال الصيانة.

كانت المتابعة الميدانية للخدمات المرورية، رصدت كسر فاصل معدني ووجود خطورة على جسم كوبري شمال طرة، وبدوره أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور بتعزيز انتشار الخدمات المرورية، بمحيط الكوبري، ومنع صعود السيارات أعلى الطريق؛ منعا لوقوع الحوادث المرورية.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة - في بيان لها مساء الجمعة الماضية - إلى أنه سيتم تحويل حركة السيارات للمتجه من كورنيش المعادي حتى الأوتوستراد، بدخول شارع سلاح المهندسين وعدم صعود الكوبري، أما المتجه إلى الكورنيش، فيسلك مدخل المعصرة.

وعقب تعدد شكاوى المواطنين من تكدس الحركة المرورية، انتقل رجال المرور؛ للعمل على سحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات.

وطالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة، باتباع اللافتات والعلامات الإرشادية بالمكان، والتوجه للتحويلات المرورية لتخفيف الأحمال عن المنطقة.

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