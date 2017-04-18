وزير التعليم لطلاب الثانوية: الامانة والأخلاق أبقى كثيرًا من المجموع

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا تعاطفه معهم ومقدرًا الضغط العصبي الذي يعيشونه قبل الامتحانات.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، على هامش حفل تسليم جوائز مسابقة "تحدي القراءة العربي"، اليوم الثلاثاء، إن طلاب الثانوية العامة لا بد أن يدركوا أن الأهم في الثانوية العامة أن يتعلموا شيئًا، مشيرًا إلى أن الحياة مليئة بالفرص ولا تتوقف على مجموع المرحلة الثانوية.

وأضاف الوزير أنه لا داعي للغش ولا لتسريب الامتحانات، قائلًا: "افتكر إن النمرة اللي هتجيبها بعرقك أحسن بكتير من الأساليب الأخرى، أكيد الطلبة مايرضوش كدا على نفسهم، والأمانة والاخلاق أبقى كثيرًا جدًا من مجموع الثانوية العامة".