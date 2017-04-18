تفاصيل لقاء "عبد العال" برئيس نادي القضاة لحل أزمة "رؤساء الهيئات"

كتب - أحمد علي:

كشف المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادي القضاة، تفاصيل لقاء رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد "رسمي" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تم فى إطار حرص سلطات الدولة المصرية على عدم الصدام، والالتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشئونها.

وأوضح رسمي أن رئيس مجلس النواب، شدد على حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل بشئونها ، والعمل على إصدار قانون دون أي عيوب دستورية، مشيرا إلى أن عبد العال تحدث بشكل واضح في أنه مع استقلال السلطة القضائية ويدعم هذا التوجه.

وبشأن رأي مجلس الدولة وشبهات عدم الدستورية، والتوصية باستعارة آليات اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية، قال رسمي: "هذا منطلق الحل لهذه الأزمة ومتوافق مع رؤيتنا كقضاة مصر"، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس وعد بدراسة رأي مجلس الدولة والعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية دون أي شبهات بعدم الدستورية.​