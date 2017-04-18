وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ):

قام شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين وحركة السفر والعودة بعد أجازة عيد القيامة وأعياد الربيع.

وذكرت وزارة الطيران -في بيان اليوم الثلاثاء - أنه رافق الوزير في جولته الطيار محمد سلام رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الجولة تضمنت متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار والاطلاع على الكاميرات الرادارية التي تم تركيبها مؤخرا على الأسوار الخارجية للمطار.