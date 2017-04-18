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الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

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الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

التحرير

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قال عادل جابر، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالإسكندرية، إن إجمالي المخلفات التي تم رفعها في المحافظة خلال يوم شم النسيم، بلغ 4 آلاف و250 طنًا من القمامة ممثلة في مخلفات عضوية وصلبة.

أضاف جابر، لـ"التحرير"، أنه تم نقل كميات القمامة لتوزيعها بحيث ترسل المخلفات العضوية لمصانع الأسمدة إضافة إلى فرز المخلفات داخل المحطات الوسيطة مثل "الزياتين" المخصصة لشرق المدينة، و"محرم بك" لأحياء وسط، و"الكيلو 21" لمناطق غرب المحافظة، ليتم فرز ما يصلح لإعادة التدوير، بينما يتم إرسال الكميات المتبقية للمدفن الصحي.

وأشار إلى أن إدارة الرصد البيئى تواصل تكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة المسئولة عن نظافة المدينة للانتهاء من رفع القمامة والمخلفات الناتجة عن عطلة، أمس الإثنين، لافتا إلى أنه من المقرر البدء في أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء التي تأثرت نتيجة توافد الآلاف للحدائق والمتنزهات لضمان الحفاظ عليها.

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التحرير

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