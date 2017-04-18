وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر

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استقبل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمكتبه، ظهر الثلاثاء، رئيس التحالف الوطني بالبرلمان العراقي عمار الحكيم، والوفد المرافق له، في حضور وكيل مجلس النواب السيد الشريف.

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النوّاب، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدعم المصري لوحدة العراق وأمنها وإستقرارها وعروبتها، وأهمية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين جمعية صداقة بسن البرلمانين المصري والعراقي في ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاء تناول الحديث عن الواردات النفطية العراقية لمصر في ضوء دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما أبدى الوفد العراقي الاستعداد الكامل نحو زيادة معدلات النفط إلى القاهرة.

وتابع أن هناك توجه نحو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى العراق، لافتا إلى أن الوفد البرلماني العراقي أشاد باهتمام الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبالهم للجاليات العراقية في مصر.