رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل دهس فتاة مصرية في ألمانيا

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نشر علاء ثابت رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا، تفاصيل حادث تعرضت له فتاة مصرية تدرس بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية، أثناء انتظارها للمترو، تعرضها للدهس بسيارة.

وترجع تفاصيل الحادث، حسب ما نشر "ثابت" على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، "أنه فى يوم السبت وبالتحديد مدينة كوتبس تبعد عن برلين ساعتين، وفى تمام الساعة 12 ونصف ليلا كانت الطالبة المصرية منتظرة المترو الذى يوجد فوق الأرض ومعه أشخاص أخرين فى نفس المحطة انتظار للمترو وجاءت إحدى السيارات فى الاتجاه الصحيح واصطدمت بالضحية ونقلت فى الحال إلى المستشفى فى حالة خطيرة وتوفت بعد ذلك".