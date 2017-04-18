وزير التعليم وسفير الإمارات يشهدان ختام «تحدى القراءة العربية»

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شهد المهندس جمعة مبارك الجنيبى، سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور نجلاء الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربية، الحفل الختامي لمسابقة "تحدي القراءة العربية"، ضمن المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمشاركة 850 طالبًا على مستوى جمهورية مصر العربية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبر كل عام، حتى نهاية شهر مارس من العام التالي، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنويًا في شهر أكتوبر.