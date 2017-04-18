«كبار العلماء»: مهاجمو الأزهر أعداء للإسلام.. وهذه ثمار مناهجنا

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نددت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، بما وصفته بهجوم «أعداء الإسلام» ضد الأزهر وشيخه، في الفترة الأخيرة.

وقالت «كبار العلماء»، في بيان لها اليوم، على هامش دورتها العادية برئاسة شيخ الأزهر، إن العبث بالأزهر الشريف عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانةً لضمير شعبها وضمير الأمة كلها، مؤكدة وقوف الأزهر إلى جانب الكنسية المصرية ضد كل من يمسها بسوء، لافتة إلى رفض وتحريم الإسلام تحريما قاطعا لأي اعتداء على دور العبادة.

وندد البيان، بالهجوم الذي يشنه أعداء الإسلام على الأزهر الشريف قائلا: إن "الحقيقة التي يَتنكر لها أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام، هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها مناهج الأمس التي أخرجت رواد النهضة المصرية، ونهضة العالم الإسلامي بدءا من حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغي والشعراوي والغزالي، ووصولا إلى رجال الأزهر الشرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته في هذا الزمان".

وحث البيان، "هؤلاء المنكرين لضوء الشمس في وضح النهار، أن يلتفتوا إلى المنتشرين في جميع أنحاء العالم من أبناء الأزهر، ومنهم رؤساء دول وحُكومات ووزراء وعلماء ومفتون ومُفكرون وأدباء وقادة للرأي العام، ويتدبروا بعقولهم كيف كان هؤلاء صمام أمن وأمان لشعوبهم وأوطانهم، وكيف كان الأزهر بركةً على مصر وشعبها حسن جعل منها قائدا للعالم الإسلامي بأسرِه، وقبلة علمية لأبناء المسلمين في الشرق والغرب".

وتقدمت هيئة كبار العلماء، في بيانها بخالص التعازي للأخوة الأعزاء الأقباطِ، والشعب المصري أجمع في ضحايا التفجيرين الإرهابيين، اللذين استهدفا وحدة المصريين وتماسكهم قبل أن يستهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأعلنت الهئية وقوف الأزهر ، إلى جانب الكنيسة، في وجهِ كل مَن يعتدي عليها أو يمسها بسوء، كما تؤكد الهيئة أن الشعب المصري الأبي قادر بصموده مع مؤسساتِ الدولةِ المصريةِ على دحر قوى التطرف والإرهاب، التي فشلت كل مخططاتها الخبيثة في النيل من صمودها، ومن وحدة نسيجهم الوطني.

وأكدت الهيئة، أن "ما وقَع من تفجيراتٍ آثمة استهدفت مواطِنين أبرياء ودورا للعبادة، أمر خارج عن كل تعاليم الإسلام وشريعته التي حرمت الاعتداء على النفس الإنسانية، أيا كانت ديانتها أو كان اعتقادها، وحرمت أشَد التحريم استهداف دور العبادةِ، وفرضت على المسلمين حمايتها، وأوجبت حسن معاملة غير المسلمين ومودتهم والبر بهم».