فيديو| أمن «بتروسبورت» يطارد صديق «مايوكا» ويمنعه من الدخول

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رصدت كاميرا قناة oN sport، مطاردة أمن ستاد «بتروسبورت» لصديق الزامبي مانويل مايوكا، مهاجم نادي الزمالك، لمنعه من الدخول إلى الملعب، وهو ما أوضحه أحمد فاروق جعفر مراسل القناة لاحقًا.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، مساء اليوم الثلاثاء، لإثبات حضوره اللقاء في الموعد المتفق عليه بحسب تصريحات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، احتساب مباراة الزمالك والمقاصة، لصالح الأخير، لعدم ذهاب الفريق الأبيض، لملعب المباراة، أول أمس الأحد.