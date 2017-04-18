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بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»

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بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين» بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»

التحرير

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استضافت أكاديمية ريال مدريد ، الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وعلى مدار ساعه ونصف عكف الحكم الشهير على شرح قوانين اللعبة لأبناء الأكاديمية، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي أطلقها الفيفا مؤخرًا واستخدم الحكم الدولي فيديوهات لشرح مواقف مختلفة من مباريات محلية وأوروبية وبعد إنتهاء المحاضره قام اللاعبون بتوجيه أسئله مختلفه له.

وصرح الحكم إبراهيم نور الدين، أن هذه الاستضافة تعتبر سابقة في الكره المصرية، إذ تمتلك أكاديمية ريال مدريد إدارة محترفة على أعلى مستوى، وتطمح بالارتقاء بمستوى اللاعبين من جميع جوانب اللعبة، كما أن هذا الاحتكاك بين اللاعبين والحكم، يساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي والسلوكي للاعبين تجاه الحكام، وعلى جميع الأندية والأكاديميات أن تحذو حذو ريال مدريد، في الاستثمار في تعليم البراعم والناشئين، من أجل تربية جيل كروي ناضج وواعي.

وقال الدكتور عطية السيد المدير الفني للأكاديمية، إن هذه المحاضرة هي جزء من خطة الأكاديمية، لتطوير اللاعبين في جميع جوانب اللعبة، فيما أكد علي كاشا نائب المدير الفني، ضرورة احترام اللاعبين للحكام، حتى ولو أخطأوا، مشيرا إلى أن احترامهم يجب أن يكون "نفس احترامهم للمدرب في الملعب، والمدرس في المدرسة".

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التحرير

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