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فيديو| ميدو: «سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح»

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فيديو| ميدو: «سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح» فيديو| ميدو: «سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح»

التحرير

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن علاقته بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جيدة، معلقًا «سيد حبيبي دي مناوشات خفيفة».

وتابع «ميدو»، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن عبد الحفيظ مدير للكرة في نادي كبير، وطبيعي أن يستغل الأدوات التي يملكها للنجاح، ووضع ضغوط على اتحاد الكرة، والأندية المنافسة. 

وكان مهاجم الوطني السابق، قد عقب على تصريحات مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بأن الإنجليزي اخترعوا الكرة لتلعب بالقدم وليس باللسان، حيث كتب عبر حسابه بموقع "تويتر"، «عجبني تصريح سيد عبدالحفيظ، بأن إنجلترا لما اخترعت الكورة كانت عارفة إن الكوره بالقدم مش باللسان»، مضيفًا « فعلًا لو الكورة بالقدم بس ومافيهاش لسان، عمر ما سيد عبدالحفيظ كان هيبقى مدير كورة في الأهلي أبدًا».

 

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التحرير

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