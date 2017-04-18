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كلوب: أفكر في إنهاء مسيرتي في الأنفيلد

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كلوب: أفكر في إنهاء مسيرتي في الأنفيلد كلوب: أفكر في إنهاء مسيرتي في الأنفيلد

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قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه يمكن أن ينهي مسيرته التدريبية في ملعب أنفيلد، على الرغم من أن عمره لا يزال 49 عاما فقط، وهو سن صغير في عالم التدريب.

وأضاف كلوب: "لن أكون مسؤولا عن 10 أندية مختلفة بمجرد انتهاء مسيرتي التدريبية، أفضل أن أكون قد دربت 3 أندية، من السهل أن ألتزم تماما بما أقوم به في هذه الحالة، لأنها مشاريع طويلة الأجل".

وتابع: "إذا كنت سأبقى حتى نهاية عقدي مع ليفربول، فهناك فرصة جيدة لنفوز بشيء هنا، وقد أكون في وضع غير مريح إذا لم نفز بأي شيء، الناس أيضا يتوقعون فوز ليفربول بالألقاب".

واختتم: "لا يمكن أن يكون لدينا أي شكوك، بل العمل على تحقيق ذلك يوما ما، وأعتقد أن العمل والجهد المشترك يجعل الفوز خاصة بالدوري محتملا بشكل كبير".

وكان كلوب قد تولى من قبل تدريب فريقي ماينز وبوروسيا دورتموند، وكشف أنه لا يحب فكرة أن يكون قد قام بتدريب أندية كثيرة عند تقاعده، ومع ذلك، اعترف كلوب أيضا بأنه سيحتاج للفوز بألقاب، إذا كان ينوي البقاء حتى نهاية عقده مع ليفربول، خاصة لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

ويذكر أنه قد تم تعيين الألماني مدربا لليفربول في أكتوبر عام 2015، ويبدو أنه ينوي البقاء لفترة طويلة مع الريدز، بعد أن وقع على عقد جديد، لمدة 6 سنوات في الصيف الماضي.

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