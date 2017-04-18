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تعليم العريش: افتتاح مدرستين بتكلفة 7 ملايين جنيه بمناسبة العيد القومي

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تعليم العريش: افتتاح مدرستين بتكلفة 7 ملايين جنيه بمناسبة العيد القومي تعليم العريش: افتتاح مدرستين بتكلفة 7 ملايين جنيه بمناسبة العيد القومي

مصراوي Masrawy

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

العريش - أ ش أ: 

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ليلى إسماعيل مرتجى، أنه سيتم افتتاح مدرستين بمناسبة احتفالات بتحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء.

وقالت مرتجى، إنه سيتم افتتاح مدرسة العريش الثانوية الصناعية للبنين بعد الإحلال الجزئي لها بتكلفة 4 ملايين و349 ألفا و510 جنيهات، وكذا مدرسة الدراويش للتعليم الأساسي فى بئر العبد بتكلفة إنشائية قدرها مليونين و569 ألفا و644 جنيها، مشيرة إلى أنه سبق خلال العام المالي الحالي إنشاء وتوسعة 13 مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية بكل من العريش وبئر العبد ووسط سيناء تضم عدد 118 فصلاً دراسيًا، وجاري إنشاء وتوسعة 12 مدرسة أخرى فى كل من بئر العبد والعريش تضم 125 فصلاً دراسيًا؛ حيث تم بالفعل الانتهاء من بعضها، وجارى الانتهاء من البعض الآخر خلال العام الجاري.​

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