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بالفيديو والصور || اختطاف فتاه ببلطيم في “عز الضهر” ببلطيم وأمام الناس وعدم اعتراض أي شخص من الماره واختفاء فتاتين.. شاهد التفاصيل

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بالفيديو والصور || اختطاف فتاه ببلطيم في “عز الضهر” ببلطيم وأمام الناس وعدم اعتراض أي شخص من الماره واختفاء فتاتين.. شاهد التفاصيل بالفيديو والصور || اختطاف فتاه ببلطيم في “عز الضهر” ببلطيم وأمام الناس وعدم اعتراض أي شخص من الماره واختفاء فتاتين.. شاهد التفاصيل

كثرت الاختطاف بشكل مثير للجدل خلال الآونة الأخيرة، فمنذ أيام تم اختطاف عضو مجلس شعب سابق في وضح النهار تحت تهديد السلاح، وقبلها اختطاف شاب في أكبر شوارع لقاهرة والذي عثر عليه مقتولاً بعد خطفه بساعات.

واليوم تداول نشطاء على مواقع لتواصل الاجتماعي لاختطاف فتاه في وضح النهار ببلطيم، بجوار محل النظارات، ولكن المثير للجدل أنه لم يقم أحد بالدفاع أو إنقاذ الفتاه من عملية لخطف.

بل وأكدت صفحة بلطيم ، أن هناك فتاتين اختفوا منذ أيام، ولم يتم التوصل إليهما، ولا أحد يعرف حتى الآن إذا كانت الفتاه المخطوفة هي إحدى الفتاتين المختفيتن أم لا، كما أشارت الصفحة إلى أن لمباحث توصلت إلى السيارة التي تم اختطاف الفتاه بها.

 

 

المصدر : فايف

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