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غضب كبير مما حدث اليوم في مطار القاهرة ونشطاء يعلقون ” وعايزين السياحة ترجع تاني”

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غضب كبير مما حدث اليوم في مطار القاهرة ونشطاء يعلقون ” وعايزين السياحة ترجع تاني” غضب كبير مما حدث اليوم في مطار القاهرة ونشطاء يعلقون ” وعايزين السياحة ترجع تاني”

حالة من الارتباك الواضح شهدها مطار القاهرة اليوم، أدت إلى تأخير إقلاع 14 رحلة تابعة للخطوط الجوية ، وقد لجأت شركة الخطوط السعودية مع المسئولين إلى تسيير رحلاتها من صالة أخرى، في محاولة لحل تلك الأزمة الكبيرة، وحتى كتابة تلك السطور تم حل أزمة 8 رحلات وتم إقلاعها فعلاً للمملكة العربية السعودية، وجاري العمل على حل أزمة الستة رحلات الباقية.

هذا وقد استعان المطار بعدد آخر من العاملين وكذلك رجال الأمن وضباط الشرطة لتسيير الأمور من جهة، ومن جهة أخرى للسيطرة على غضب الركاب ومعظمهم من المعتمرين المتوجهين لأداء العمرة على الخطوط الجوية السعودية، ومن المعروف للجميع أن تلك الفترة من المتوقع أن تشهد زحاماً في المطار خاصة في الرحلات المتجهة للمملكة.

وهذا ما أثار سخرية وغضب النشطاء في نفس الوقت متساءلين كيف لم يتم الإعداد لاستقبال تلك الفترة، وما هو رد فعل روسيا وبريطانيا حول ذلك الأمر في وقت تحتاج إليه مطارات إلى الظهور بمظهر متميز لعودة السياحة من جديد.

 

المصدر : مصر فايف

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