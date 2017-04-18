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تجدد اشتعال النيران في منزلين بـ "فدان الفقي" في كفر الشيخ (صور)

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اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخاشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ

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اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (12)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (12)

اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (13)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (13)

اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (14)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (14)

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اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (1)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (1)

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اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (4)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (4)

اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (5)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (5)

اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (6)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (6)

اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (7)اشتعال النيران في منزلين بكفر الشيخ (7)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجدد اشتعال النيران في منازل مواطنين اثنين بمجمع بسطويسي في قرية فدان الفقى التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، دون معرفة أسباب الحريق.

وأوضح رأفت يوسف، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، إن النيران اشتعلت ٧ مرات في المنزلين المذكورين.

وأكد مصدر أمني في مركز شرطة سيدي سالم تلقي المركز إخطارات من عناصر الشرطة المتواجدة بمجمع بسطويسي بتجدد اشتعال النيران، موضحًا أن قوات الحماية المدنية المتواجدة بالمجمع تمكنت من إخماد الحرائق فور اشتعالها.

وفي السياق، حرص أهالي المجمع بسطويسي على حضور صلاة العصر، والدعاء برفع الأذى اللاحق بهم، معتقدين أن "الجان" وراء الحرائق التي تتجدد في منازلهم، وفق معتقداتهم.​

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