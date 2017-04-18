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صور| «سنو وايت المصرية».. حبيبها يحقق حلمها بخطوبة من عالم «ديزني»

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صور| «سنو وايت المصرية».. حبيبها يحقق حلمها بخطوبة من عالم «ديزني» صور| «سنو وايت المصرية».. حبيبها يحقق حلمها بخطوبة من عالم «ديزني»

التحرير

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خرجت من منزلها، مرتدية فستان أميرات "ديزني"، لحضور حفلة تنكرية، لتتفاجأ "أية" بتحقيق حلمها: "لقيت أغنية بتحلوي اشتغلت، و عمرو حبيبي لابس أمير"، إذ صنع عمرو أجواء كرتونية، لتحقيق رغبة حبيبته، في ارتداء فستان أميرة ديزني، وهو مرتدي بذلة الأمراء.

اليوم بتلقي "آية"، الفتاة العشرينة، مكالمة تليفونية من الجامعة: "دكتور أمل كلمتني قالتلي، في حفلة تنكرية، عاوزاكي تلبسي لبس الأميرات اللي بتحبيه وتعملي Artshow، لأنه إيفنت كبير، وهاتي مامتك معاكي عشان متزعلش".

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قبل تلك المكالمة بأيام، ذهب "عمرو" إلى منزل "آية" لطلب يدها دون علمها، واتفق مع أسرتها على تحديد يوم لـ"proposal"، وأقنعت الأم ابنتها بالنزول بفستان أميرات "ديزيني" لحضور الإيفنت: "ماما طلع في دماغها أني ألبس وأعمل ميكب عشان أتصور سيشن وفيديو أنزله على صفحتي، لأنى برسم بالألوان والأكل، وعندي جاليري وصفحة، وفعلًا روحت عملت ميك آب وعملت سيشن لوحدي وبعدين روحت الحفلة".

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وعندها وصلت "آية"، وجدت أسرتها وأصدقاءها وأقاربها، وعلى بعد خطوات منها، ركع "عمرو" على الأرض، ورفع رأسه: "تتجوزيني"، لتتجه "آية" برأسها نحو والدتها :"أوافق يا ماما ولا أيه"، فابتسم الأم والأب، ليكون رد الابنة: "طبعًا موافقة".

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زغاريط وتصفيق، من الحاضرين، والجميع يلتقط صور تذكارية لـ"آية وعمرو".

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التحرير

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