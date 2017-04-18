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فيديو| ميدو: مرتضى منصور يدافع عن الزمالك.. فيرجسون سبقه في ذلك

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فيديو| ميدو: مرتضى منصور يدافع عن الزمالك.. فيرجسون سبقه في ذلك فيديو| ميدو: مرتضى منصور يدافع عن الزمالك.. فيرجسون سبقه في ذلك

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه كان يتمنى اتفاق اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن مباراة المقاصة، خاصة في ظل العلاقة الطيبة بين الجانبين.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، يحاول الدفاع عن حقوق النادي ويرى في بعض الأحيان أنه يتعرض للظلم في بعض المواقف من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن هناك طرق أفضل لحل مثل هذه الأمور.

وأضاف مهاجم الوطني السابق، أن استغلال كل ناد وسائل الإعلام لصالحها موجودة في كل مكان بالعالم وليس بجديد على كرة القدم، فالسير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد كان دائم الهجوم على اتحاد الكرة الإنجليزي كل أسبوع، وجوزيه مورينيو، يفعل ذلك أيضًا.

 

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