أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاء خاص مع ك. ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري حول أخر التفاصيل للفريق -
10 معلومات في ذكرى الموسيقار الراحل حسن أبو السعود -
بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير البيئة يشهد افتتاح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية "أروادكس 2017"

Google+ Print
وزير البيئة يشهد افتتاح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية "أروادكس 2017" وزير البيئة يشهد افتتاح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية "أروادكس 2017"

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

كتبت - مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن تحلية المياه تعتبر أحد الحلول الواعدة في المستقبل لتقليل الفجوة المائية وخاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيات تحلية المياه، مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة ملموسة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصادر متنوعة للمياه المالحة كالبحار ومياه الآبار الجوفية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير البيئة ممثلا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر تحلية المياه الحادي عشر في البلدان العربية (أروادكس 2017) والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 18 - 19 أبريل الجاري تحت شعار توطين صناعة التحلية في الوطن العربي.

وأضاف فهمي أن تزايد الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في يحتاج إلى تدخل سريع من لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن مصر والعديد من الدول العربية تمر بمرحلة ضرورة مواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة الاستخدامات المتنامية مع تزايد النمو في عدد السكان.

وأشار وزير البيئة إلى أن تحلية المياه هي خيار إستراتيجي لكثير من الدول العربية لمواجهة نقص المياه وخاصة مع انخفاض معدل تساقط الأمطار كأحد آثار التغيرات المناخية وهو ما ينبغي مراعاته خلال الجلسات ومجموعات العمل بالمؤتمر إذ يعتبر اروادكس 2017 من أهم المؤتمرات الدولية في مجال تحلية المياه والتجمع الإقليمي المتخصص الأوسع لمناقشة أبحاث المياه والتكنولوجيات والاقتصاديات المستدامة وهو ما يساعد على تبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعا طويلا في هذا المجال والدول جديدة العهد باستخدام تلك التقنيات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية

خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية

عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر

عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر

مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل

وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر

وكيل «النواب»: العراق مستعد لزيادة الواردات النفطية لمصر