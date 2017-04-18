وزير البيئة يشهد افتتاح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية "أروادكس 2017"

كتبت - مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن تحلية المياه تعتبر أحد الحلول الواعدة في المستقبل لتقليل الفجوة المائية وخاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيات تحلية المياه، مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة ملموسة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصادر متنوعة للمياه المالحة كالبحار ومياه الآبار الجوفية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير البيئة ممثلا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر تحلية المياه الحادي عشر في البلدان العربية (أروادكس 2017) والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 18 - 19 أبريل الجاري تحت شعار توطين صناعة التحلية في الوطن العربي.

وأضاف فهمي أن تزايد الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في مصر يحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن مصر والعديد من الدول العربية تمر بمرحلة ضرورة مواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة الاستخدامات المتنامية مع تزايد النمو في عدد السكان.

وأشار وزير البيئة إلى أن تحلية المياه هي خيار إستراتيجي لكثير من الدول العربية لمواجهة نقص المياه وخاصة مع انخفاض معدل تساقط الأمطار كأحد آثار التغيرات المناخية وهو ما ينبغي مراعاته خلال الجلسات ومجموعات العمل بالمؤتمر إذ يعتبر اروادكس 2017 من أهم المؤتمرات الدولية في مجال تحلية المياه والتجمع الإقليمي المتخصص الأوسع لمناقشة أبحاث المياه والتكنولوجيات والاقتصاديات المستدامة وهو ما يساعد على تبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعا طويلا في هذا المجال والدول جديدة العهد باستخدام تلك التقنيات .