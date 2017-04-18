شوقي: مدرسو الابتدائي أهم من معلمي الثانوي

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معلمي سنوات المرحلة الابتدائية، لابد أن يكونوا أفضل وأعظم الأساتذة وأكثر المعلمين خبرة وأكثرهم تقديرا.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش حفل تكريم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أن معلمي الابتدائي أهم من مدرسي المرحلة الثانوية، لأنهم يتعاملون مع التلميذ من صغره، وبالتالي هم من يربونه ويعلمونه الأساسيات التي يكبر عليها.

وشدد شوقي على أن الوزارة بصدد وضع خطط لزيادة الاهتمام بمعلمي المرحلة الابتداية في الفترة المقبلة، إلا أنه لا يمكن إعلان تفاصيل خطتنا في هذا الشأن حاليًا.