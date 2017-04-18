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فيديو| داعية: العزاء في دار مناسبات «بدعة مقبولة»

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فيديو| داعية: العزاء في دار مناسبات «بدعة مقبولة» فيديو| داعية: العزاء في دار مناسبات «بدعة مقبولة»

التحرير

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قال الداعية الإسلامي، أشرف الفيل، إن الأصل في العزاء أن تكون مدته 3 أيام، يقوم فيها أهل المتوفى باستقبال الناس في المنزل أو المسجد،وفقا للسنة النبوية.

وأضاف الفيل، خلال برنامج "فتاوى"، المذاع على قناة "الحياة"، "ابتدع الناس شيئًا في هذا الزمان بحجز قاعات دار مناسبات ليتلقون العزاء من الأقارب والأصدقاء، وينتهي اليوم وينصرف الجميع، هذا فعل بدعة، لكنه أمر جائز لا مشكلة فيه".

وتابع: "أحيانا يكون أصحاب الميت لديهم ارتباطات هامة، والأمر لا يستلزم غضب من بعض الشيوخ إلا إذا استخدمه البعض وسيلة للتباهي أمام الناس".

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التحرير

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