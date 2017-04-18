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محافظ القليوبية: الدولة جادة في تطوير التعليم الفني لتوفير فرص عمل

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محافظ القليوبية: الدولة جادة في تطوير التعليم الفني لتوفير فرص عمل محافظ القليوبية: الدولة جادة في تطوير التعليم الفني لتوفير فرص عمل

التحرير

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أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن التعليم الفني أساس تقدم الدول، وأن الدولة جادة في تطويره لخلق فرص عمل للشباب من خلال الاهتمام بالمناهج وتكثيف الأنشطة العملية والورش التابعة للمدارس وعمل دورات تدريبية بالمصانع لتخريج طالب متميز صاحب مهنة متميزة تكون مصدر رزقه بعد تخرجه.

تصريحات المحافظ جاءت على هامش افتتاحه لمعرض ختام الأنشطة التربوية، يضم منتجات غذائية وملابس وأثاث منزلي ومدرسي ومشغولات يدوية ولوحات فنية من إبداع طلبة وطالبات 12 إدارة تعليمية بالمحافظة .

كما حضر الافتتاح  طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من نواب البرلمان ومديري الإدارات التعليمية وأولياء الأمور والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

 

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التحرير

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