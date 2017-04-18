«ديبالا» على رأس قائمة اليوفي في مواجهة برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ضم ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، 23 لاعبا لمواجهة برشلونة الإسباني غدا، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو على رأسهم الأرجنتيني ديبالا.

وكان ديبالا، الذي تألق في مباراة الذهاب وسجل هدفين من أصل ثلاثة فاز بها اليوفي، تعرض لإصابة في مواجهة بيسكارا الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وتضم قائمة اللاعبين التي استدعاها أليجري: حراسة المرمى: جانلويجي بوفون ونوربرتو نيتو وايميل أوديرو.

الدفاع: ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وأندريا بارزالي ودانييلي روجاني ومهدي بن عطية وستيفان ليختشتاينر وداني ألفيش وكوادو أسامواه وأليكس ساندرو.

الوسط: سامي خضيرة وميراليم بيانيتش وكلاوديو ماركيزيو وماريو ليمينا وفدريكو ماتيلو وستيفانو ستورارو وتوماس رينكون وخوان جييرمو كوادرادو

. الهجوم: جونزالو إيجواين وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش.