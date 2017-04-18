رئيس برايتون بعد التأهل: سنلتزم بسياسة معقولة في الإنفاق

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قال توني بلوم، رئيس برايتون آند هوف البيون، إن النادي يجب أن يدعم تشكيله عقب ترقيه للدوري الانجليزي الممتاز لكنه سيقاوم إغراء إنفاق الكثير من المال على الانتقالات.

واستطاع برايتون أن يضمن التأهل، بعدما فاز أمس، على ويجان أتلتيك بهدفين لهدف، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويحصل برايتون على دفعة مالية ضخمة بعد الصعود للدوري الممتاز، لكن بلوم قال إنه سيلتزم بسياسة معقولة في الإنفاق.

وقال بلوم لوسائل إعلام بريطانية: "حجم المال في الدوري الممتاز يجعل الأمور متعادلة إلى حد ما".

وأضاف: "يجب أن ندعم الفريق.. هذا غير قابل للنقاش، لكننا لا نتطلع لإنفاق الكثير من المال".

وتابع: "سنفعل الأمور بطريقة تدريجية. نمتلك لاعبين جيدين بالفعل.. ونرغب في دعم التشكيلة من هذه النقطة".

وأشاد بلوم أيضا بالمدرب كريس هوتون الذي عين في 2014 عندما كان برايتون يعاني بالقرب من مؤخرة ترتيب الدرجة الثانية.

واختتم رئيس برايتون: "كنا في موقف سيء عندما حضر. المرحلة الأولى كانت تجنب الهبوط. وفعلنا ذلك، الأمر لم يكن سهلا".