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غرفة ساونا تُنهي حياة أم وابنتها

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غرفة ساونا تُنهي حياة أم وابنتها غرفة ساونا تُنهي حياة أم وابنتها

مصراوي Masrawy

غرفة ساونا تُنهي حياة أم وابنتها

كتبت - نرمين الجلاد

في حادثة مأساوية، لقت أم وابنتها مصرعهما بعد أن قضيا 90 دقيقة داخل غرفة "ساونا"، بحسب ما ذكرت في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقع الحادث في منزل صديقة لهما ببلدة جيسين، شمال شرق براج في جمهورية التشيك حيث كان تبلغ الأم 65 عاما وابنتها 45 عاماً

وبعد حوالي 90 دقيقة، أرادت صديقتهما إخبارهما أن الوقت المحدد داخل "الساونا" انتهى، فتفاجأت بهما جثتين على الأرض.

وأوضحت الشرطة أن الأم وابنتها كانا يحاولان فتح الباب لكنه كان مغلقا فاضطرتا لتكسير زجاج الباب من أجل طلب المساعدة.

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