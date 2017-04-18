الأمم المتحدة تحذر من تعرض الموصل بالعراق لـ "كارثة كبرى"

بغداد - (أ ش أ):

قالت مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق ليز جراندي، اليوم الثلاثاء، إن العالقين في غرب الموصل عرضة لأكبر كارثة منذ بدء المعارك في البلاد.

وأضافت جراندي- حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على مدار الساعة استعدادا لإيواء مئات الآلاف الذين قد يفرون من المدينة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت- في وقت سابق- أن نحو نصف مليون عراقي نزحوا من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في المدينة الأكبر بشمال العراق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، واستعادت القوات العراقية معظم أحيائها في عملية عسكرية تشنها بدعم أمريكي منذ أكتوبر الماضي، بما يشمل النصف الواقع شرقي نهر دجلة.