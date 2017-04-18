أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحذر من تعرض الموصل بالعراق لـ "كارثة كبرى"

Google+ Print
الأمم المتحدة تحذر من تعرض الموصل بالعراق لـ "كارثة كبرى" الأمم المتحدة تحذر من تعرض الموصل بالعراق لـ "كارثة كبرى"

مصراوي Masrawy

مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق ليز جراندي

بغداد - (أ ش أ):

قالت مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق ليز جراندي، اليوم الثلاثاء، إن العالقين في غرب الموصل عرضة لأكبر كارثة منذ بدء المعارك في البلاد.

وأضافت جراندي- حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) - أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على مدار الساعة استعدادا لإيواء مئات الآلاف الذين قد يفرون من المدينة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت- في وقت سابق- أن نحو نصف مليون عراقي نزحوا من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في المدينة الأكبر بشمال العراق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، واستعادت القوات العراقية معظم أحيائها في عملية عسكرية تشنها بدعم أمريكي منذ أكتوبر الماضي، بما يشمل النصف الواقع شرقي نهر دجلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017