أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"الدفاع الكندية" ترسل 60 عسكريًا إلى شمال العراق

Google+ Print
"الدفاع الكندية" ترسل 60 عسكريًا إلى شمال العراق "الدفاع الكندية" ترسل 60 عسكريًا إلى شمال العراق

مصراوي Masrawy

الدفاع الكندية ترسل 60 عسكريًا إلى شمال العراق

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكندية إرسالها نحو 60 عسكريا من وحدة طائرات الهليكوبتر التكتيكية 408 التابعة لقواتها الجوية الملكية، إلى شمال العراق في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الثلاثاء، أن القوة الجديدة غادرت - أمس - قاعدة عسكرية في ولاية "ألبيرتا" الكندية، لتحل محل الوحدة رقم 430 التكتيكية، التي بدأت مهامها في شمال العراق في أوائل أكتوبر عام 2016، مشيرة إلى أن القوة الجديدة ستتمركز بالقرب من مدينة أربيل.

يذكر أن كندا إحدى الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي - بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية - ضد "داعش" في العراق وسوريا، وتشارك في الحملة بنحو 830 عسكريا منتشرين في العراق والكويت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017