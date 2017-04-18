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"الدفاع الروسية": رفع حالة التأهب في وحدات الدفاعات الجوية بموسكو

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"الدفاع الروسية": رفع حالة التأهب في وحدات الدفاعات الجوية بموسكو "الدفاع الروسية": رفع حالة التأهب في وحدات الدفاعات الجوية بموسكو

مصراوي Masrawy

وحدات الدفاعات الجوية بموسكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رفع حالة التأهب في وحدات الدفاع الجوي في موسكو، بما في ذلك منظومات "إس-300" و"إس-400" و "بانتسير-إس"، وذلك كجزء من اختبار نهائي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبار يشمل تشكيلات منظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400"، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي " بانتسير-إس".

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