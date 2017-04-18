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المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لإجراء تحقيق في مخالفات الاستفتاء

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المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لإجراء تحقيق في مخالفات الاستفتاء المفوضية الأوروبية تدعو تركيا لإجراء تحقيق في مخالفات الاستفتاء

مصراوي Masrawy

مارجريتس شيناس

بروكسل - (أ ش أ):

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى إجراء تحقيق شفاف في مزاعم وقوع مخالفات خلال الاستفتاء الذي أجري، الأحد الماضي، على التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تعزز من سلطات الرئيس التركي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن على تركيا أن تدرس الخطوات القادمة بحرص شديد، كما حث كل الأطراف المعنية بضرورة ضبط النفس.

وكان مراقبون دوليون قد قالوا - أمس - إن الاستفتاء قد شابه سلسلة من المخالفات، حيث ذكرت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا أن الاستفتاء "لم يرق إلى المعايير الدولية ".

بدورها، أوضحت بعثة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن قرار لجنة الانتخابات في تركيا بالسماح بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي عرقل ضوابط هامة ضد التزوير.

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