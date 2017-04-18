وزيرالخارجية الإيطالي: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحًا

روما - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، اليوم الثلاثاء، إن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي "ليس مطروحا على الطاولة" في الوقت الراهن.

ونوه - في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا الايطالية" ونقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إلى أنه "على أي حال، فإن أي قرارات مستقبلية بشأن احتمالية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا من شأنها أن تبعدها أكثر" عن أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح بإستفتاء لإعادة العمل بعقوبة الاعدام في بلاده، وذلك إثر موافقة أغلبية تركية ضئيلة على إصلاحات دستورية لتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان ما يجري الآن في تركيا قد يحدث صعوبات في حلف شمال الأطلسي "ناتو" قال ألفانو "إن التواجد في الحلف يعزز أنظمة التعاون متعددة الأبعاد، فهناك درجات تعاون في مجال الأمن العسكري ومكافحة الارهاب وفي قضايا ذات اهتمام مشترك، ولكن هذا لا يعني الانضمام للاتحاد الاوروبي أو انعدام القلق بشأن ما أعلنته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" في إشارة الى تقرير لبعثة مراقبي المنظمة تحدث عن عدم استيفاء "استفتاء الأحد" في تركيا للمعايير الدولية.