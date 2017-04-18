مشاهير أحرجهم «نيشان»| ليلي علوي: «أنا ست متجوزة».. وشيرين تبكي

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مفاجأة كبيرة فجرها الإعلامي اللبناني طوني خليفة بعدما كشف عن تفاصيل برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال الجديد، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر" هاجم فيه زميله الإعلامي نيشان، متهمًا إياه بتواطئه مع رامز لاستدراج النجوم.

وفتح "خليفة" النار على "نيشان" في مقطع الفيديو قائلًا: "معقولة نيشان يقبل أنه يقبض على كل راس يبيعها من أصحابها وأهله، وهو عارف مدى الأذية التي تسببها مقالب رامز وأن هناك ناس ما تقدر تتحمل، والجرح الكبير أن نيشان استعمل صداقتي وثقتي فيه ليقبض على الراس، ومن ها اليوم أنا وياك صفحة واتسكرت، لو كنت أنت اللي بتعمل برنامج المقالب أنا ما كنت زعلت لكن أنك تشتغل موظف عند رامز لتستدرج أصحاب أنا زعلت عليك".

طوني خليفة لم يكن الأول فعدد كبير من الفنانين وضعهم اللبناني "نيشان" في موقف محرج ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالي.

ليلى علوي

أحرج الإعلامي نيشان الفنانة ليلي علوي عندما سألها إن كانت أحبت الفنان فاروق الفيشاوي أم لا، ما أثار عصبيتها وقالت إن هذا الأمر شخصي، ليبادرها: هو صرح بذلك، لتجيب قائلة: "أنا ست متزوجة ولا يصح أن تسألني مثل هذا السؤال".

ميريام فارس

فاجأ نيشان الفنانة ميريام فارس بسؤال جرئ بعدما لمّح خلال الحلقة إلى جزء من جسدها، قائلًا أهنالك جزء مثير في جسدك يجعل الكل ينظر إليك؟، وعقبت مريام: ليقولوا ما يشاؤون، هذه طبيعتي والله أعطاني جسدًا مثاليًا.

نانسي عجرم

أحرج نيشان، نانسي عجرم بسؤاله عن السبب الذي لم يجعل القائمون على برامج المسابقات يضمونها لهم، الأمر الذي وترها على الهواء وأثار عصبيتها لترد عليه: "أين كنت تعمل سابقًا؟".

شيرين عبد الوهاب

شيرين لم تتمكن من السيطرة على أعصابها بسبب دفاع نيشان عن صحافية لبنانية رفضت شيرين التحدث معها عن علاقتها بطليقها خلال أحد المؤتمرات الصحفية لتوجة كلمها لنيشان قائلة: "استكمل الحلقة بدفاعك عن هذه الصحفية وأنا لن أجيبك عن موضوع طلاقي"، لتفاجأ شيرين بعد ذلك بسؤال نيشان حول رد فعلها إذا تزوج طليقها من امرأة أخرى، ما جعلها تقلي المنديل بوجهه وانهارت بالبكاء وتركت الاستديو.

لطيفة

على غرار الإعلامي طوني خليفة، فضحت الفنانة لطيفة، نيشان، بعدما أفصحت عن تفاصيل مقلب رامز بمساعدته في تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها إنها كادت أن تقع ضحية في مقلبه الرمضاني، بمساعدة "نيشان"، قائلة: "ولا تحلم يا رامز، مش حتقدر توقعني وتضحك عليا حتى لو استعنت بنيشان يكلمني كل يوم، ده أنا لطيفة يا رامز".