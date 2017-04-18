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أثارت الجدل بسبب «باسم يوسف» وأغضبت جمهور السعودية| معلومات عن أصغر مذيعة

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التحرير

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تداول عدد من رواد موقعي "فيسبوك وتويتر" صورة جمعت الإعلامية رنا هويدي، مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، إذ ظهرت "رنا" في الصورة، وهي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، لتثير الكثير من الجدل حول علاقتهما، بينما رأى أخرون أنها صورة عادية ولا تستحق كل هذة الضجة.

لم يقتصر الأمر عند هذه النقطة فقط، ولكن ربط الكثيرون بين الصورة وتغريدة نشرتها "رنا"، في 22 فبراير 2013، طلبت خلالها الزواج من باسم، قائلة: "باسم يا يوسف أنا عارفة أن الشرع محلل مثنى وثلاث ورباع وأنا مش مرتبطة، أظن الرسالة وصلت، ملحوظة: الحرام حلو برضو عادي يعني".

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن رنا هويدي، أصغر مذيعة في ، خلال التقرير التالي..

ولدت هويدي عام 1993 ودرست في كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وحصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية.

لم يقتصر تعليمها في مجال الإعلام فقط، لكنها حصلت على دبلومة في مجال صناعة السينما.

تعشق العمل الفني، ما جعلها تتلمذ على يد مجموعة من أهم صناع السينما من بينهم صلاح سيف، كمال عبد العزيز، محمد خان، هاني لاشين ورمسيس مرزوق.

بدايتها في الإعلام جاء من خلال قناة "البغدادية"، عام 2014، تعلمت من خلالها اللهجة العراقية، وبعدها انضمت لقناة الغد العربي بعد أن أعلنت عن حاجتها لمذيعات، ومؤخرًا "MBC مصر".

 

عمرها لم يتخطى 24 عامًا، فتعتبر من أصغر المذيعات على الشاشة الآن.

ظهرت في العديد من الفيديوهات الكوميدية التي تم تداولها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لإظهار موهبتها التمثيلية.

أثارت ضجة كبيرة بعدما نشرت تغريدة على موقع "تويتر"، تقول فيها إن الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل وإيران وباكستان ومصر، هي أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان، ما فتح النار عليها  من قبل الشعب السعودي وطالبوا بطردها من قناة MBC.

بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له تم إغلاق الحساب وإنشاء آخر، لكنه غير موثق.

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التحرير

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