تسير 500 كم بدون شحن.. «أودي» تقدم مفهوم مستقبلي جديد للسيارة الكهربية

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كشفت شركة "أودي" عن مفهوم اختباري جديد لسياراتها الكهربية في المستقبلية، التي تسعى من خلالها لتفعيل تقنيات الاستهلاك الكهربي الاقتصادي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أودي كشفت عن مفهومها الاختباري الثاني للسيارات الكهربية بالمستقبل، وذلك استعدادًا لطرحه في معرض شانجهاي الدولي للسيارات، الذي يبدأ في الأسبوع المقبل.

وتؤكد الشركة الألمانية المتخصصة في السيارات الفاخرة، أن المفهوم الجديد لسياراتها الاختبارية سيكون قادرًا على السير لمسافة تقترب من 500 كيلومتر بمرة شحن واحدة.

وأوضحت أن تلك السيارات ستخرج من طور المفهوم إلى الإصدار الواقعي بالأسواق العالمية مع حلول عام 2022.