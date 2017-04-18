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«مرسيدس» تكشف عن «AMG E63» بمعرض نيويورك الدولي

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«مرسيدس» تكشف عن «AMG E63» بمعرض نيويورك الدولي «مرسيدس» تكشف عن «AMG E63» بمعرض نيويورك الدولي

التحرير

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كشفت شركة "مرسيدس" الألمانية العملاقة عن سيارتها الجديدة "AMG E63"، خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، المقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مجلة "أوتوموبيل" العالمية، فإن المعرض الملئ بإصدارات رياضية متعددة الأغراض "SUV" وكروس أوفر، شهد سيارتين فقط تجمعان بين خصائص الطرازين، هما "AMG E63" و"بويك ريجال تور X".

وعرضت الشركة الألمانية سيارتها الجديدة بمحرك ذو سعة 4000 CC يتكون من 8 أسطوانات "V8"، ويعطي قوة مقدارها 603 حصان، ويتمتع بعزم دوران 850 نيوتن متر.

وحققت "AMG E63" معدل تسارع يستطيع الوصول بها من الثبات إلى السير بسرعة 100 كم/ ساعة في زمن 3.4 ثانية فقط.

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التحرير

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