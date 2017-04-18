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على عكس التوقعات.. سيارات أبهرت الجميع في نيويورك الدولي

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تولي العديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، أهمية بالغة للمعارض الدولية، التي تمثل فرص صريحة لطرح الإصدارات والتقنية الحديثة، خاصة أن تلك المحافل تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية عريضة، تسهل من مهام تلك الكيانات في إبراز سياراتها للأسواق العالمية.

وعلى الرغم من إعلان العديد من الشركات الإصدارات التي ستكشف عنها في المعارض الدولية، وعلى رأسها نيويورك الدولي قبل بدايتها بوقت طويل، فإن هناك عدد من الإصدارات التي قد تكون بعيدة عن دائرة الضوء، غير أنها تنجح في جذب الأنظار والحصول على إشادات واسعة من الجمهور والخبراء على حد سواء، وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات التي استطاعت مغالطة المؤشرات الأولية للسيارات الأبرز بالمعرض الدولي.

هوندا كلاريتي

واحدة من السيارات التي تمثل حجر الأساس في خطة الشركة اليابانية للدخول بقوة مجددًا في الأسواق الغربية، خاصة أنها تمتلك خطة تسويقية للانتشار في 50 ولاية أمريكية، واستطاعت خلال معرض نيويورك الحصول على إشادة واسعة.

جينسيس GV80

أول سيارة رياضية متعددة الأغراض "SUV" من إنتاج هيونداي لعلامتها الفاخرة "جينسيس"، التي ظهرت في نهاية عام 2015، وبدأت بالسيارات السيدان، إلا أن المفهوم الاختباري الجديد للشركة الكورية الذي يتعلق بإصدارها الأول من الطراز الرياضي.

تويوتا FT-4X

قدمت شركة "تويوتا" مفهومها الاختباري الجديد، الذي يمثل إحياء واضح للإصدارات الأولى من السيارات الرياضية "SUV" الشهيرة "لاند كروزر"، التي استطاعت أن تحظى بإعجاب الجمهور طيلة فترات طويلة.

أودي RS3

لم يكن الظهور الأول لها في نيويورك، فسبق وأن طرحتها الشركة الألمانية في معرض باريس الدولي للسيارات، غير أن ظهورها بإمكانات مغايرة بالولايات المتحدة، دعم موقفها الجماهيري، خاصة أنها تعمل بمحرك ذو قدرة 400 حصان ومكون من 5 أسطوانات، وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في 4 ثوانٍ فقط.

مرسيدس AMG GLC 63

قدرات خارقة وضعت السيارة الكروس أوفر، التي يتم إطلاق وصف "كوبيه" عليها، رغم امتلاكها لـ4 أبواب، في شريحة متقدمة من درجات الإعجاب الجماهيري، خاصة أنها تمتلك محرك بقدرة 503 حصان، وبسعة 4000 CC ومزودة بشاحن إذافي "تربو".

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التحرير

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