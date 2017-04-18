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«كاديلاك» تكتفي بـ«برنامج» حديث في سباق تكنولوجيا القيادة الذاتية

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«كاديلاك» تكتفي بـ«برنامج» حديث في سباق تكنولوجيا القيادة الذاتية «كاديلاك» تكتفي بـ«برنامج» حديث في سباق تكنولوجيا القيادة الذاتية

التحرير

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تعكف شركة "كاديلاك" الأمريكية، على اختبار نظام جديد للقيادة الذاتية في إصداراتها، ضمن برامج تطوير القيادة السلسة المستقبلية للشركة.

وبحسب موقع "فورشن"، فإن الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، تعكف على تطوير برنامج للقيادة الذاتية، بعيدًا عن وعود إنتاج إصدارات خالصة تعمل بتلك التقنية الشهيرة على غرار معظم الشركات العالمية.

ومن المقرر أن تكون التقنية الحديثة واحدة ضمن مجموعة من البرامج التي ستغزو إصداراتها بشكل أساسي، خلال الفترة المقبلة، بحيث تسمح لقائد السيارة بالاستعانة بنظام القيادة الذاتية حال الاحتياج لذلك.

وتتيح التقنية الحديثة احتفاظ العنصر البشري بحقه في قيادة السيارة، دون إلزام بالاعتماد على التقينة الحديثة بشكل أساسي.

 

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التحرير

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