"الإداري" يرفض طعن "عسكر" على انتخابات البرلمان بأبوكبير

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت محكمة القضاء الإداري في الزقازيق، برئاسة المستشار عاطف المسلمي، مساء اليوم الثلاثاء، رفض الطعن المُقدم من نبيل عسكر، المرشح الخاسر الطاعن في نتائج الانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، على مقعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت مديرية أمن الشرقية أرسلت اليوم استمارات تصويت جميع مرشحي الدائرة المذكورة السابعة، بناءً على الطعن المُقدم من "عسكر"، والذي تقدم بطعنه لتضرره من خرق بعض المرشحين فترة الصمت الانتخابي، مدعيًا أن أنصار بعض المرشحين وزعوا رشاوى مالية أمام اللجان.

وأكد عسكر، في طعنه، على وجود تزوير بصناديق الانتخاب في اللجان أرقام "16، و25، و27، و53، و57، و65، و103، و110، و111، و116"، مطالبًا بإعادة فرزها "كعينة" ومضاهاتها بمحاضر الفرز.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز صناديق الاقتراع للجان الانتخابية بالدائرة، والبالغ عددها 128 لجنة انتخابية، إذ أشارت النتائج إلى الاحتكام إلى جولة إعادة بين كل من الدكتور محمد حبيب، والشيخ صبري عبادة.

وحصل "حبيب" على 12 ألفًا و748 صوتًا، فيما حصل "عبادة" على 12 ألف و453 صوتًا.