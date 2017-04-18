أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«إنريكي»:ميسي مختلف عن الآخرين.. وبـ25% من إمكانياته يفعل الكثير

Google+ Print
«إنريكي»:ميسي مختلف عن الآخرين.. وبـ25% من إمكانياته يفعل الكثير «إنريكي»:ميسي مختلف عن الآخرين.. وبـ25% من إمكانياته يفعل الكثير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثنى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه أمام يوفنتوس، غدًا الأربعاء، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الإياب بدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

وكان قد خسر برشلونة بثلاثية نظيفة أمام اليوفي، بملعب يوفنتوس آرينا، في ذهاب الدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا للفوز بثلاثية نظيفة لضمان لعب وقت إضافي وركلات الترجيح، أو تحقيق الانتصار بفارق 4 أهداف. 

وقال لويس إنريكي صاحب الـ 46 عامًا "ميسي بـ 25% من إمكانياته قادر على تقديم الكثير لنا، هو لاعب مختلف عن الآخرين".

وأكد المدير الفني للفريق الكتالوني على جاهزية ماسكيرانو وأثنى على بوسكيتس قائلآ "بوسكيتس يستطيع عمل الكثير من الأشياء.. من الجيد أن تحظى بلاعب مثل بوسكيتس .. لاعب ذكي ويستطيع فعل كل شيء، وبخصوص مشاركة ماسكيرانو فهو جاهز وتعافى بالوقت المناسب".

وعن خطورة هيجواين وكيفية التعامل معه وتصريحات أليجري مدرب اليوفي وأن الفريق قادم لبرشلونة ليسجل هدفين، رد إنريكي "لا أريد أن أقوم بتحفيز لاعبي اليوفي.. أفضل أن أحفز لاعبيني.. وسأجاوب على هذا السؤال في يوم آخر، ولو أليجري قال ذلك.. إذا حساباتي خاطئة علينا تسجيل 6 أهداف".

وتابع المدير الفني لفريق برشلونة قائلآ "أدعو الجميع للملعب لتقديم أجواء جنونية حتى يقدم لاعبي البارسا أفضل ما لديهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى