«إنريكي»:ميسي مختلف عن الآخرين.. وبـ25% من إمكانياته يفعل الكثير

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أثنى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه أمام يوفنتوس، غدًا الأربعاء، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الإياب بدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

وكان قد خسر برشلونة بثلاثية نظيفة أمام اليوفي، بملعب يوفنتوس آرينا، في ذهاب الدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا للفوز بثلاثية نظيفة لضمان لعب وقت إضافي وركلات الترجيح، أو تحقيق الانتصار بفارق 4 أهداف.

وقال لويس إنريكي صاحب الـ 46 عامًا "ميسي بـ 25% من إمكانياته قادر على تقديم الكثير لنا، هو لاعب مختلف عن الآخرين".

وأكد المدير الفني للفريق الكتالوني على جاهزية ماسكيرانو وأثنى على بوسكيتس قائلآ "بوسكيتس يستطيع عمل الكثير من الأشياء.. من الجيد أن تحظى بلاعب مثل بوسكيتس .. لاعب ذكي ويستطيع فعل كل شيء، وبخصوص مشاركة ماسكيرانو فهو جاهز وتعافى بالوقت المناسب".

وعن خطورة هيجواين وكيفية التعامل معه وتصريحات أليجري مدرب اليوفي وأن الفريق قادم لبرشلونة ليسجل هدفين، رد إنريكي "لا أريد أن أقوم بتحفيز لاعبي اليوفي.. أفضل أن أحفز لاعبيني.. وسأجاوب على هذا السؤال في يوم آخر، ولو أليجري قال ذلك.. إذا حساباتي خاطئة علينا تسجيل 6 أهداف".

وتابع المدير الفني لفريق برشلونة قائلآ "أدعو الجميع للملعب لتقديم أجواء جنونية حتى يقدم لاعبي البارسا أفضل ما لديهم".